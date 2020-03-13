Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Мартен Фуркад Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Пятикратный олимпийский чемпион в биатлоне француз Мартен Фуркад заявил, что завершает свои выступления в профессиональном спорте.

"Время прощаться", - написал спортсмен в фейсбуке.

"Спасибо моим родителям за то, что они приняли мой выбор; моим братьям за то, что они заставили меня стать лучше. Спасибо соперникам и товарищам по команде. Спасибо моей команде (тренерам, физиотерапевтам) за то, что вы со мной", - добавил он.

"Наконец, спасибо всем во Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и где бы то ни было: спасибо за поддержку и любовь ко мне", - отметил также 31-летний спортсмен.

Последним стартом спортсмена должна стать субботняя гонка преследования в Контиолахти – этап в Финляндии досрочно завершает программу Кубка мира из-за коронавируса.

Мартен Фуркад – пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.