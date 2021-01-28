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БК "Химки" проиграл "Фенербахче" с разницей 31 очко в матче Евролиги

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" уступил с крупным счетом турецкому "Фенербахче" в домашнем матче 23-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, которая прошла в четверг в Мытищах, завершилась со счетом 107:76 (23:22, 30:22, 30:13, 24:19) в пользу стамбульского клуба. В составе гостей самым результативным игроком стал французский экс-защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло (18 очков). У россиян больше всех очков набрал Алексей Швед (26).

"Химки" одержали в "регулярке" только две победы и являются аутсайдерами турнира. "Фенербахче" находится на восьмом месте с 13-ю победами.

Согласно формату, после завершения регулярного чемпионата (34 раунда) дальше борьбу продолжит восьмерка сильнейших.

Химки Фенербахче Евролига Баскетбол

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