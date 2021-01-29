Российский биатлонист Халили завоевал серебро ЧЕ в спринте

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной России Карим Халили занял второе место в спринтерской гонке на чемпионате Европы, проходящем в Душники-Здруе (Польша) в пятницу.

Победил Мартин Ягер (Швейцария). Дистанцию 10 км он преодолел за 27 минут 19,2 секунд. Ягер на обоих огневых рубежах отстрелял чисто.

Халили тоже не допустил промахов, но отстал от лидера на 7,3 секунды.

"Бронза" у представителя Германии Йоханнеса Кюна (отставание +15,3; 2 штрафных круга).

Халили в сезоне-19/2020 вызывался в национальную команду для выступлений на Кубке мира.

Медаль Халили стала уже третьей для России на чемпионате Европы в Польше. Ранее Анастасия Шевченко выиграла "бронзу" в спринте, а Лариса Куклина стала третьей в индивидуальной гонке.