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Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Московский гандбольный клуб ЦСКА нанес поражение хорватской команде "Подравка" в матче очередного тура женской Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 36:20 (16:20) в пользу армейского клуба.

Набрав 21 очко, ЦСКА вышел на первое место в турнирной таблице группы В. При этом команда обеспечила место не ниже второго, которое обеспечивает прямую путевку в четвертьфинал турнира.

Сезон-2020/21 в Лиге чемпионов проводится по новому формату. На первом этапе турнира участники разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проводят двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.

Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в ЛЧ. Команда, ставшая третьей в Суперлиге по итогам сезона-2019/20, получила wild card. Также Россию представляет действующий победитель Суперлиги, команда "Ростов-Дон".

гандбол ГК ЦСКА

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