Президент ФК "Реал" Флорентино Перес заболел коронавирусом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент футбольного клуба "Реал" (Мадрид) Флорентино Перес заразился коронавирусом, сообщается на сайте команды во вторник.

"ФК "Реал Мадрид" информирует, что наш президент Флорентино Перес после очередной проверки на COVID-19 получил положительный результат теста. Хотя у него нет никаких симптомов", - отмечается в сообщении.

73-летний бизнесмен Флорентино Перес впервые возглавил "Реал" в 2000 году. После этого в клубе появились такие мировые звезды как Луиш Фигу, Роналдо, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм. В 2002 году "Реал" с Пересом выиграл Лигу чемпионов. В феврале 2006 Перес подал в отставку.

Летом 2009 года Перес вновь возглавил "Реал" и почти сразу осуществил самый дорогой тогда в мире трансфер, купив за 94 млн евро у "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Во время второго пришествия Переса в "Реал" мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов четыре раза (2014, 2016, 2017, 2018 гг.). Кроме этого, "Реал" четыре раза побеждал на Клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне "Реал" находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 40 очками, пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов. Главным тренером команды является Зинедин Зидан, который, как сообщалось ранее, также заболел коронавирусом.