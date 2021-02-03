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Правнук Муссолини подписал профессиональный контракт с "Лацио"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - К молодежному составу римского футбольного клуба "Лацио" присоединился 18-летний Романо Флориани Муссолини, сообщает The Times.

Мать молодого футболиста - политик Алессандра Муссолини, а его прадед лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини.

Отмечается, что Муссолини-младший играет на позиции правого защитника.

Тренер молодежки "Лацио" Мауро Бианкесси убежден, что профессиональный контракт - это награда футболисту за его напряженную работу в течение двух последних лет.

СМИ напоминают, что Бенито Муссолини был основателем Национальной фашистской партии и занимал должность премьера страны с 1922 года до его отстранения в 1943 году. В апреле 1945 года он был расстрелян итальянскими партизанами. Некоторые источники сообщают, что он болел именно за "Лацио".

Мать молодого футболиста Алессандра Муссолини входила в итальянский и Европейский парламент. В 2019 году не смола переизбраться в европарламент и вскоре ушла из политики. Неоднократно заявляла, что гордится своим дедом Бенито Муссолини. При этом подчеркивала, что не хочет обсуждать футбольную карьеру сына.

футбол Италия Серия А Бенито Муссолини

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