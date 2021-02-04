США пока не намерены добиваться переноса зимней Олимпиады-2022 из Китая

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - США на данный момент не планируют вводить запрет на участие американских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

"В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов в связи с пекинской Олимпиадой", - сказала она журналистам на брифинге.

Псаки отметила: "Мы, конечно, тесно консультируемся с союзниками и партнерами на всех уровнях, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход, но на данный момент не обсуждается изменение планов со стороны Соединенных Штатов".

Олимпийский комитет США также заявил, что не намерен выступать с предложением бойкота игр или о переносе.

"Мы выступаем против бойкота игр, потому что уже было доказано, что это негативно влияет на спортсменов, не решая эффективно глобальные проблемы", - говорится в распространенном заявлении комитета.

Накануне группа правозащитников обратилась к Международному олимпийскому комитету и мировым лидерам с требованием о переносе игр в третью страну, мотивируя политикой Пекина в отношении населения Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Группа американских сенаторов-республиканцев во вторник внесла резолюцию с аналогичным призывом. В ней китайские власти обвиняются в геноциде в отношении уйгуров.

Официальный представитель МИД КНР в среду назвал эти призывы "крайне безответственными" и выразил надежду, что они не будут подержаны мировым сообществом.