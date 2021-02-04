Дюков нацелился увеличить долю занимающихся футболом россиян с 2 до 4%

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз планирует в ближайшие четыре года удвоить число россиян, занимающихся футболом, заявил президент РФС Александр Дюков в ходе конференции союза в четверг.

"Сейчас 2,1% россиян занимаются футболом в нашей стране. Нам важно достичь цели и увеличить этот показатель до 4% к 2025 году. Нам также важно знать каждого, играющего в футбол. В этом нам поможет реализация проектов по развитию массового футбола, в том числе дошкольного, школьного и студенческого футбола", - сказал Дюков.

"Прошло два года с моего избрания президентом РФС, за это время нам много удалось сделать. Хочу поблагодарить региональные футбольные федерации, тренеров, игроков, болельщиков, сотрудников РФС. Нам удалось заложить новый управленческий фундамент, с нарастающей скоростью мы продолжим реализовывать все, что было нами запланировано. Наша миссия на ближайшие четыре года - вовлечь население России в занятия футболом", -отметил он.

"Уверены, что 2025 году футбол упрочит свои позиции как самый популярный вид спорта в России. Мы хотим, чтобы у каждого россиянина была возможность заниматься футболом", - подчеркнул Дюков.

Конференция РФС проходит в четверг в Москве. Здесь, в частности, пройдут новые выборы главы РФС. Единственный кандидат - Дюков.