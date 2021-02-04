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Лимит на легионеров в российском футболе пока не отменят

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Предпосылок для полной отмены лимита на легионеров в российском футболе нет, заявил президент РФС Александр Дюков.

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"Решение было принято по результатам аналитической работы, проделанной ранее. Рассмотрев все возможные варианты, исполком РФС решил, что восемь легионеров в заявке и отсутствие ограничений легионеров на поле - правильное", - сказал Дюков в четверг на пресс-конференции.

"Сам я являюсь противником лимита, но мы вынуждены работать в рамках лимита. Наша система подготовки резерва, детско-юношеского футбола не дает должного количества футболистов нужного качества, которые необходимы лигам", - заявил Дюков.

Глава РФС высказал мнение, что сейчас соблюден баланс клубов и сборной. "Необходимо учесть и мнение Минспорта, которое также участвует в этом. Учитывая это, предложить отмену лимита просто невозможно. В настоящее время мы не можем обойтись без лимита", - заявил Дюков.

"Надеюсь, когда заработает наша система подготовки резерва, мы к этому придем", - добавил глава РФС.

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"На данный момент тот лимит, который мы приняли, наиболее правильный. В принципе этот лимит заставил клубы критически посмотреть на легионеров в заявке, с некоторыми они расстались. Текущий лимит дает тренеру возможность при подготовке к матчу и при управлении игрой не держать в голове паспорта футболистов", - сказал Дюков.

С сезона-2020/2021 в Российской премьер-лиге действует лимит на легионеров по формуле "8+17". Согласно ему команда может внести в заявку на сезон не более восьми иностранных игроков, не ограничивая их число на поле во время матча. До этого в российском футболе действовала схема "6+5": на поле в составе одной команды могли находиться не более шести иностранных футболистов, а их количество в заявке на сезон не было ограничено.

Дюков 4 февраля был переизбран президентом РФС на четыре года.

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