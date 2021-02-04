РПЛ пообещала спасти "Тамбов" от долгов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига поможет "Тамбову" решить финансовые трудности, сообщает пресс-служба РПЛ в четверг.

"По завершении общего собрания РПЛ состоялось предметное обсуждение тяжёлой финансовой ситуации, в которую попал "Тамбов". На встрече была изучена дорожная карта по выводу тамбовского клуба из кризиса. В заседании по телефонной связи принял участие губернатор Тамбовской области Александр Никитин", - отмечается в сообщении.

"Комплекс мер, намеченный на собрании, должен помочь "Тамбову" с выплатой долгов и, с точки зрения участников процесса, позволит команде продолжить выступление в розыгрыше Тинькофф РПЛ-2020/21", - подчеркнули в лиге.

"После собрания президент лиги Сергей Прядкин и член правления Рустем Сайманов ответили на вопросы СМИ и сообщили, что в ближайшее время клубы РПЛ проведут ещё одно собрание, посвящённое антикризисному плану", - отмечается там же.

Ранее СМИ сообщали, что из-за крупных долгов "Тамбов" скоро может сняться с чемпионата России по футболу. Сообщалось также о том, что игроки команды один за другим покидают клуб.