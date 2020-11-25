В ФК "Тамбов" анонсировали бойкот группой игроков матча со "Спартаком"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Группа футболистов "Тамбова" в знак протеста пропустит игру чемпионата Российской премьер-лиги против московского "Спартака". Причина, как заявил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков, связана с задолженностью перед игроками.

"Что касается матча со "Спартаком", то та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, она точно не выйдет на матч. Видимо, состав будет разбавлен", - приводит слова Худякова Sport 24.

"Я еще с ними не разговаривал. Со своей стороны, я буду делать все, чтобы команда вышла. Но мне, чтобы с ними разговаривать, нужно понимать, что я буду им говорить. А что я буду говорить, если ситуация подвешенная. Надеемся, что руководство региона все-таки выйдет на связь и ситуация нормализуется", - отметил Худяков.

По словам спортивного директора, ситуация в клубе "очень сложная". "Непонятно, что будет", - сказал он.

"Ребята хотели бойкотировать матч против "Краснодара". Я с ними переговорил. Сказал, давайте сыграем с "Краснодаром" и с "Уфой", это все-таки два серьезных выезда. Так что на матч с "Уфой" мы точно выйдем. Что будет дальше — не знаю", - заявил Худяков.

Матч "Спартак" – "Тамбов" должен пройти 5 декабря.

"Тамбов" выступает в главном дивизионе отечественного футбола второй сезон. Из-за проблем со стадионом в Тамбове домашние матчи команда проводит в Саранске (до этого – в Нижнем Новгороде).