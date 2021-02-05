Терявший сознание после столкновения с россиянином игрок "Порту" выписан из больницы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Защитник португальского футбольного клуба "Порту" гвинеец Нану, жестко столкнувшийся с российским вратарем "Белененсеша" Станиславом Крицюком, покинул больницу.

"Нану выписан из больницы (…) и сейчас находится в состоянии покоя дома", - сообщила пресс-служба "Порту", поблагодарив всех, кто поддержал игрока.

Инцидент произошел незадолго до окончания матча очередного тура чемпионата Португалии в четверг вечером. После навеса в штрафную площадь "Белененсеша" Крицюк, на выходе выбивая мяч в поле, по инерции столкнулся с Нани. К месту столкновения тут же прибыла карета скорой помощи, пострадавшего игрока отвезли в госпиталь. По сообщениям СМИ, некоторое время после столкновения гвинеец находился без сознания.

Крицюк после матча написал в инстаграме, что столкновение оказалось случайным, злого умысла у него не было, и пожелал Нану выздоровления.