Футболист "Порту" потерял сознание в столкновении с россиянином Крицюком

Российский вратарь получил массу оскорблений в свой адрес в соцсетях

Футболисту "Порту" Нану (лежит слева) оказывают помощь после столкновения с российским вратарем Станиславом Крицюком Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Защитник португальского футбольного клуба "Порту" гвинеец Нану бы экстренно госпитализирован после столкновения с российским вратарем "Белененсеша" Станиславом Крицюком.

Инцидент произошел незадолго до окончания матча очередного тура чемпионата Португалии. После навеса в штрафную площадь "Белененсеша" Крицюк, на выходе выбивая мяч в поле, по инерции столкнулся с Нани. К месту столкновения тут же прибыла карета скорой помощи, пострадавшего игрока отвезли в госпиталь. По сообщениям СМИ, некоторое время после столкновения гвинеец находился без сознания.

Позже пресс-служба "Порту" сообщила, что Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга; он в сознании, ориентируется во времени и пространстве. Нану продолжает находиться в больнице под наблюдением врачей.

Игра "Белененсеш" – "Порту" завершилась со счетом 0:0. Российский вратарь не пострадал, равно как и не был наказан: судья счел эпизод игровым, злого умысла со стороны Крицюка он не идентифицировал. Зато это сделали футбольные фанаты: по словам Крицюка он получил массу ругательств в свой адрес.

"Буду молиться за него"

"Я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет", - написал вратарь в инстаграме.

"В Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определённых ракурсов. Нану влетел в меня сбоку, и мы ударились головами. Соответственно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло", - объяснил игровой эпизод россиянин.

Он выразил надежду, "что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле!". "Я буду молиться за Нану и за его семью, чтобы все было хорошо с ним", - написал вратарь.

"Однажды игрока "Порту" убьют, но ничего не произойдет"

Своя точка зрения у главного тренера "Порту" Сержиу Консейсау. По его мнению, Крицюк нарушил правила. "Нас обманули, нас ограбили!" – приводит слова Консейсау A Bola. Тренер, впрочем, оказался недоволен не только этим решением судьи Фабио Вериссимо, но и некоторыми другими. По его мнению, удален должен был быть не один игрок "Белененсеша".

Директор по связям с общественностью ФК "Порту" Франсиско Х. Маркес написал в твиттере: "Однажды они убьют игрока "Порту", но ничего не произойдет, потому что Фабио Вериссимо найдет оправдание". При этом он выложил видеоподборку с моментами, в которых игроки "Белененсеша" должны были быть наказаны.

Um dia vão matar um jogador do FC Porto mas não vai acontecer nada, porque Fábio Veríssimo vai achar legítima defesa. E o que dizer do critério disciplinar? Nem todos são Palhinhas pic.twitter.com/rObjog5FPs — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) February 4, 2021

23-летний Крицюк – воспитанник Академии имени Коноплева в Тольятти. В 2013 году подписал контракт с португальской "Брагой", с 2016 по 2020 год был игроком "Краснодара". После этого стал играть за "Белененсеш".

В чемпионате Португалии "Порту" занимает второе место, набрав в 17 матчах 39 очков, "Белененсеш" – 12-е (16). Лидирует имеющий игру в запасе "Спортинг" (42).