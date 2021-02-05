"Витязь" обыграл минское "Динамо" и сместил "Спартак" из зоны плей-офф

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) победил минское "Динамо".

Встреча, состоявшаяся в Подольске в пятницу, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

"Витязь" в турнирной таблице Западной конференции КХЛ набрал 54 очка и с девятого места поднялся на восьмое, в зону плей-офф, сместив оттуда московский "Спартак". Столичная команда в пятницу на выезде потерпела поражение от череповецкой "Северстали" - 2:5 (0:1, 0:2, 2:2).

"Спартак", как и "Витязь", имеет 54 очка, но уступает по дополнительным показателям.

"Северсталь" набрала 60 очков и в таблице "Запада" находится на 6-м месте.

Остальные результаты игрового дня

"Куньлунь Ред Стар" (Пекин) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

"ХК Сочи" (Сочи) - ЦСКА (Москва) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва) - 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

"Металлург" (Магнитогорск) - "Ак Барс" (Казань) - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)

"Трактор" (Челябинск) - "Амур" (Хабаровск) - 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Барыс" (Нур-Султан) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)