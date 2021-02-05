Определились все участники плей-офф от Восточной конференции КХЛ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги определились все команды, которые пробились в плей-офф, розыгрыш Кубка Гагарина.

Оставшуюся вакантную квоту занял астанинский "Барыс", который в пятницу со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) в Новосибирске обыграл местную "Сибирь", которая до этого матча также претендовала на выход в плей-офф.

Таким образом, Восточная конференция делегировала в плей-офф следующие клубы: "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Металлург" (Магнитогорск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Трактор" (Челябинск), "Барыс" (Астана), "Автомобилист" (Екатеринбург).

В Западной конференции пока известны только четыре участника плей-офф: ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Ярославль), "Динамо" (Москва).