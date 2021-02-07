Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

Поединок Леона Спинкса и Мохаммеда Али в феврале 1978 года Фото: Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Леон Спинкс, бывший профессиональным боксером и ставший известный благодаря победе в поединке с Мохаммедом Али, умер в возрасте 67 лет. Об этом в воскресенье сообщает CNN.

По данным телеканала, последние пять лет Спинкс боролся с раком.

Знаменитый бой 24-летнего Спинкса и 36-летнего Али, уже готовившегося к завершению карьеры, состоялся 15 февраля 1978 года. Это был восьмой профессиональный поединок для молодого боксера, и в нем он одержал победу над более опытным спортсменом, рассчитывавшим на легкий бой. Али решил взять реванш и в сентябре того же года победил Спинкса.

Спинкс завершил карьеру боксера в 1995 году. Он провел 46 боев, в которых одержал 26 побед, и еще 17 раз потерпел поражение. Еще три боя завершились ничьей.