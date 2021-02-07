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Футболист "Монако" Головин оформил хет-трик в игре с "Нимом"

Футболист "Монако" Головин оформил хет-трик в игре с "Нимом"
Александр Головин (в сине-желтой форме) во время матча с "Нимом"
Фото: imago images/PanoramiC/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России Александр Головин оформил хет-трик за "Монако" в победном матче чемпионата Франции с "Нимом".

Поединок 24-го тура Лиги-1 прошел в воскресенье в Ниме. Результат противостояния - 4:3 в пользу монегасков. Сначала Головин забил на 3-й и 12-й минуте, после чего "Ним" сравнял счет. Во второй половине встречи Головин вновь вывел "Монако" вперед (62-я минута). Еще один мяч за "Монако" забил немецкий нападающий Кевин Фолланд (77). Голевой пас ему отдал Головин.

Это первый хет-трик Головина в "Монако".

Монегаски одержали седьмую победу подряд. В турнирной таблице "Монако" делит 3-4 места с ПСЖ (по 48 очков). "Ним" является аутсайдером Лиги-1.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА летом 2018 года. Его контракт с монегасками рассчитан до июня 2024 года.

Александр Головин Монако Ним

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