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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Бэкстрем умер на 84-м году жизни

В матчах Суперсерии против сборной СССР в 1974 году он оформил пять голов

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Бывший игрок Национальной хоккейной лиги канадец Ральф Бэкстрем скончался на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба "Монреаль Канадиенс", цвета которого он, в частности, защищал.

В составе "Монреаля" нападающий провел 12 сезонов и шесть раз становился обладателем Кубка Стэнли – в 1958-60, 1962, 1965 и 1967 гг. При этом по итогам первого сезона он был признан новичком года в НХЛ.

Также Бэкстрем шесть раз принял участие в Матчах звезд НХЛ.

В общей сложности в Национальной хоккейной лиге он провел 1032 матча, в которых набрал 639 (278+261 по системе "гол+пас").

В 1974 году Бэкстрем в составе своей сборной сыграл в Суперсерии Канада – СССР, в общей сложности забросив в ворота советской команды пять шайб и сделав три голевые передачи.

хоккей НХЛ

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