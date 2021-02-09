Финал Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту на Сахалине отменили из-за коронавируса

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Международный паралимпийский комитет отменил финал Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту, который должен был пройти с 25 февраля по 7 марта на Сахалине, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области во вторник.

"Решение принял Международный паралимпийский комитет. Причина - в пандемии коронавируса, которая повлияла на планы команд. Данные соревнования в этом году не будут проводиться ни в Сахалинской области, ни в любом другом месте", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, финал Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту должен был пройти на горнолыжном комплексе "Горный воздух" в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 7 марта 2021 года. Заявки на участие подали 9 стран: Россия, Финляндия, Словакия, Италия, Швейцария, Австрия, Швеция, Румыния, США.