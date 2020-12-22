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РУСАДА продолжит тестирование в стандартном режиме после решений CAS

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Решения Спортивного арбитражного суда (CAS) признать Российское антидопинговое агентство несоответствующим антидопинговому кодексу не отразилось на повседневной деятельности РУСАДА по тестированию российских спортсменов, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе агентства.

"В ближайшее время мы выработаем схему взаимодействия по ключевым вопросам, чтобы, несмотря на отсутствие статуса соответствия, работа агентства не пострадала - в первую очередь это важно для защиты прав чистых спортсменов", - добавил он.

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17 декабря сообщалось, что CAS признал РУСАДА не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу, на два года запретил российским спортсменам выступать под своим флагом, России - принимать и претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Также российским чиновникам запрещено посещать Олимпиады, Парлимпиады и чемпионаты мира, за исключением особых приглашений от руководителей страны-хозяйки турнира. Кроме этого, РУСАДА оштрафована на сумму более 2 млн евро.

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов 17 декабря заявил на брифинге, что "операционная деятельность (агентства) подвергнется изменениям". Также он заверил, что РУСАДА найдет возможность выплатить штраф.

РУСАДА CAS

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