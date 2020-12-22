РУСАДА продолжит тестирование в стандартном режиме после решений CAS

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Решения Спортивного арбитражного суда (CAS) признать Российское антидопинговое агентство несоответствующим антидопинговому кодексу не отразилось на повседневной деятельности РУСАДА по тестированию российских спортсменов, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе агентства.

"В ближайшее время мы выработаем схему взаимодействия по ключевым вопросам, чтобы, несмотря на отсутствие статуса соответствия, работа агентства не пострадала - в первую очередь это важно для защиты прав чистых спортсменов", - добавил он.

17 декабря сообщалось, что CAS признал РУСАДА не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу, на два года запретил российским спортсменам выступать под своим флагом, России - принимать и претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Также российским чиновникам запрещено посещать Олимпиады, Парлимпиады и чемпионаты мира, за исключением особых приглашений от руководителей страны-хозяйки турнира. Кроме этого, РУСАДА оштрафована на сумму более 2 млн евро.

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов 17 декабря заявил на брифинге, что "операционная деятельность (агентства) подвергнется изменениям". Также он заверил, что РУСАДА найдет возможность выплатить штраф.