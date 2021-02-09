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Назван состав сборной России по биатлону на первую гонку в рамках ЧМ-2021

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды, которая выступит на смешанной эстафете в рамках чемпионата мира в Словении.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в состав вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Гонка пройдет в Поклюке 10 февраля. Ею будет дан старт чемпионату мира-2021.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная будет представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

ЧМ пройдет с 10 по 21 февраля.

биатлон

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