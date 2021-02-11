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Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Вайперс" в Лиге чемпионов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российский гандбольный клуб "Ростов-Дон" нанес поражение норвежскому "Вайперс" в матче 9-го раунда группового этапа женской Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на нейтральной территории в Венгрии, завершилась со счетом 24:23 (15:16) в пользу действующего чемпиона России.

"Ростов-Дон" в группе А набрал 19 очков и с 3-го места поднялся на 1-е.

13 февраля "Ростов-Дон" на своей площадке сыграет с венгерским "Ференцварошем".

Также в Лиге чемпионов, в группе В, Россию представляет московский ЦСКА, который уже себе обеспечил прямую путевку в четвертьфинал турнира. ЦСКА лидирует в группе А.

13 февраля ЦСКА в гостях сыграет с венгерским "Дьером". Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в ЛЧ. Команда, ставшая третьей в Суперлиге по итогам сезона-2019/20, получила wild card.

Сезон-2020/21 в Лиге чемпионов проводится по новому формату. На первом этапе турнира участники разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проводят двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.

гандбол

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