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Выигравшая Australian Open-2020 уроженка Москвы Кенин выбыла из турнира

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Действующая победительница турнира Большого шлема Australian Open американская теннисистка София Кенин потерпела поражение во втором круге соревнования-2021.

Борьбу за выход в третий круг Кенин, занимающая четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вела с 65-й ракеткой мира эстонкой Каей Канепи. Результат противостояния – 6:3, 6:2 в пользу Канепи.

София Кенин является уроженкой Москвы, в российской столице она родилась в ноябре 1998 года, а вскоре ее семья переехала в США. Спортсменка получила американское гражданство и выступает под флагом США.

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

теннис Australian Open

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