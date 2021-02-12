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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:34

Глава оргкомитета ОИ сообщил о своем уходе из-за слов о женщинах

Глава оргкомитета ОИ сообщил о своем уходе из-за слов о женщинах
Фото: Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр-2020 в Токио Есиро Мори в пятницу заявил, что покидает свой пост после высказываний, которые в Международном олимпийском комитете (МОК) сочли недопустимыми.

"С сегодняшнего дня я уйду в отставку с поста председателя", - цитирует заявление Мори агентство Associated Press.

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Ожидается, что позже в пятницу исполнительный совет выберет того, кто заменит его на посту.

Среди потенциальных кандидатов на эту должность - бывший глава Японской футбольной ассоциации Сабуро Кавабути, а также президент союза конькобежцев Японии Сэйко Хасимото, которая также является членом парламента Японии.

Отставка связана с недавними высказываниями Мори, которые вызвали широкий резонанс. Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ранее сказал, что заседания, на которых присутствует слишком много женщин, затягиваются надолго, так как они слишком много говорят.

В МОК назвали его заявление "абсолютно недопустимым".

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Олимпиада-2020 Токио

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