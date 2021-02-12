Роналду первым в мире набрал 500 млн подписчиков в соцсетях

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, чьи аккаунты в социальных сетях достигли отметки в 500 млн подписчиков, сообщает Bleacher Report.

Cristiano Ronaldo has now passed 500 million followers across his Instagram, Facebook and Twitter accounts 📱



He"s the first person to reach that mark on social media 💯 pic.twitter.com/2qC4Jgl1jQ — B/R Football (@brfootball) February 12, 2021

Наибольшее число подписавшихся на страницу Роналду человек собрал его аккаунт в инстаграме – 261 млн. В фейсбуке у португальца 148 млн подписчиков, в твиттере – 91 млн.

Португалец, который также выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал", стал чемпионом в трех разных странах (Англии, Испании, Италии), он пять раз получал "Золотой мяч". Кроме того, в составе МЮ выиграл Лигу чемпионов один раз, в "Реале" – четыре раза. В составе сборной Португалии выиграл по разу чемпионат Европы и Лигу наций.

Летом 2020 года сообщалось, что Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером.