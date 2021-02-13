Рублев победил Лопеса в третьем круге Australian Open

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев завоевал путевку в четвертый круг проходящего в Мельбурне турнира Большого шлема Australian Open.

Борьбу за выход в эту стадию турнира он выиграл у испанца Фелисиано Лопеса, победив его в трех сетах – 7:5, 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты.

Рублев является восьмой ракеткой мира, Лопес – 65-й.

Следующий соперник Рублева уже известен: это норвежец Каспер Рууд, располагающийся на 28-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).