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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24

Участники ОИ, победители международных турниров по сноуборду выступят на New Star Camp

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ведущие сноубордисты и горнолыжники мира, призеры Олимпийских игр примут выступят на фестивале New Star Camp 2021, который пройдет на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи с 26 марта по 4 апреля.

Участие примут семикратный чемпион России по сноуборду (слоупстайл), победитель и призёр кубков мира, участник Олимпийских игр 2014 Алексей Соболев, победитель этапов Кубка мира в биг-эйре, серебряный призёр зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 в слоупстайле, участник Олимпийских игр 2018 Владислав Хадарин, победитель и призёр этапов Freeride World Tour, вице-чемпионка мира по фрирайду-2019 Анна Орлова и другие.

Мероприятия фестиваля пройдут в сноупарке, который в 2021 году соединит локации на трех высотах – 1800, 1600 и 1300 м. На территории парка будут организованы 4 линии, 30 джиб-фигур, 8 трамплинов, высота самого большого – 20 м.

Самыми интересными в рамках фестиваля контестами традиционно считаются: New Star Invitational, Red Bull Roll The Dice и Roxy DAY

New Star Invitational подразумевает выступление лучших российских и зарубежных профессиональных райдеров на крупнейшем в России бигэйре - трамплине высотой 20 м;

"Red Bull Roll The Dice - самый азартный и непредсказуемым контест, трансляция которого обычно набирает самые большие цифры просмотров. Его особенность - перед каждой попыткой участники бросают гигантские игральные кости, чтобы определить трюк, который необходимо выполнить и градус вращения, на котором он должен быть выполнен", - сообщили организаторы мероприятия.

Roxy DAY – женский день фестиваля. В соревнованиях в этот день принимают участие только девушки. Самой юной участнице в 2019 году было 7 лет.

сноуборд

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