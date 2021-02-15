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Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" возглавит дортмундскую

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер "Боруссии" (Менхенгладбах) Марко Розе покинет команду в конце сезона и возглавит "Боруссию" из Дортмунда.

"Марко Розе предпочел покинуть Гладбах в конце сезона и перейти в "Боруссию" (Дортмунд)", - говорится в сообщении команды из Менхенгладбаха в твиттере.

Розе возглавил менхенгладбахскую "Боруссию" в 2019 году.

Дортмундскую "Боруссию" с декабря 2020 года возглавляет Эдин Терзич, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Люсьена Фавра.

Дортмундцы занимают шестое место в таблице чемпионата Германии, набрав 33 очка. Клуб из Менхенгладбаха с таким же количеством очков идет седьмым, уступая по дополнительным показателям.

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