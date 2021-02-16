Клубы проголосовали за еще одну замену в матчах РПЛ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Участники общего собрания Российской премьер-лиги одобрили введение дополнительной замены в матче РПЛ в случае подозрения на черепно-мозговую травму футболиста.

"Поправки должны быть внесены в регламент Тинькофф РПЛ сезона 2020/21 после утверждения Исполкомом РФС", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Отмечается, что дополнительную замену разрешено провести независимо от числа уже проведенных замен.

"Если команда принимает решение о такой замене, ее представитель должен уведомить главного или резервного арбитра и использовать форму для замены специального цвета. Заменённый игрок не может дальше участвовать в матче", - подчеркивается в сообщении.

"В случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и в течение пяти дней предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС", - отметили РПЛ.

Также клубы РПЛ выступили за смягчение санитарного режима.

"При размещении зрителей социальная дистанция определяется в соответствии с рекомендациями территориального органа Роспотребнадзора. Согласно предыдущей редакции пункта, рассадка зрителей должна была производиться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-конференции по окончании матча "должны принять участие тренеры и не менее двух игроков, непосредственно выходивших на поле, от каждой команды".

Чемпионат России по футболу возобновится после зимней паузы 26 февраля матчем 20-го тура "Тамбов" - "Ротор".

В настоящее время каждая команда в матче РПЛ может произвести до пяти замен (с учетом пандемии, вместо классических трех).