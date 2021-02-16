Музыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Гимн Российской Федерации на чемпионате мира по фигурному катанию заменит вступление из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

"В ходе церемонии награждения для российских фигуристов будет звучать вступление концерта для фортепьяно №1 Петра Чайковского длительностью в одну минуту", - заявил собеседник агентства.

"Таким образом, выполняется решение CAS в арбитраже WADA против РУСАДА и соответствующим последствиям для российских конькобежных команд. Своим решением в декабре 2020 года CAS запретил воспроизводить гимн России на чемпионатах мира, и поэтому российским национальным спортивным федерациям или Олимпийскому комитету России было предложено выбрать в качестве гимна другую музыку. Федерация фигурного катания на коньках России предложила вступление концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского в качестве замены национального гимна", - пояснили "Интерфаксу" в ISU.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее музыка Чайковского вместо гимна РФ звучала на церемонии награждения золотой медали россиянки Ангелины Голиковой на ЧМ по конькобежному спорту.