Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51

Музыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Гимн Российской Федерации на чемпионате мира по фигурному катанию заменит вступление из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

"В ходе церемонии награждения для российских фигуристов будет звучать вступление концерта для фортепьяно №1 Петра Чайковского длительностью в одну минуту", - заявил собеседник агентства.

"Таким образом, выполняется решение CAS в арбитраже WADA против РУСАДА и соответствующим последствиям для российских конькобежных команд. Своим решением в декабре 2020 года CAS запретил воспроизводить гимн России на чемпионатах мира, и поэтому российским национальным спортивным федерациям или Олимпийскому комитету России было предложено выбрать в качестве гимна другую музыку. Федерация фигурного катания на коньках России предложила вступление концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского в качестве замены национального гимна", - пояснили "Интерфаксу" в ISU.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее музыка Чайковского вместо гимна РФ звучала на церемонии награждения золотой медали россиянки Ангелины Голиковой на ЧМ по конькобежному спорту.

фигурное катание

Новости

Миронова стала пятой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Шварценеггер назвал Власова его вдохновителем и единственным в своем роде

Чемпион России в составе "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА

Чемпион России в составе "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА

Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open

Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россия обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Умершие знаменитости

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Иванов покинул пост главы ВФЛА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');