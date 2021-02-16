Дебютант Большого шлема Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинальном матче турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина.

27-летний Карацев является 114-й ракеткой мира. В основной сетке турнира Большого шлема он выступает впервые, предыдущие его попытки преодолеть квалификационную стадию были неудачными.

Что касается 29-летнего Димитрова, он находится на 21-м месте мирового рейтинга. Его потолком на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open, Wimbledon и US Open.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, номер 1 в мировом рейтинге) – Александр Зверев (Германия, 7).

В итоге на стадии 1/2 финала Россия будет представлена двумя теннисистами. Вслед за Карацевым это будет победитель российской пары Даниил Медведев – Андрей Рублев.