Дебютант Большого шлема Карацев вышел в полуфинал Australian Open
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинальном матче турнира Большого шлема Australian Open.
Результат встречи – 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина.
27-летний Карацев является 114-й ракеткой мира. В основной сетке турнира Большого шлема он выступает впервые, предыдущие его попытки преодолеть квалификационную стадию были неудачными.
Что касается 29-летнего Димитрова, он находится на 21-м месте мирового рейтинга. Его потолком на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open, Wimbledon и US Open.
В полуфинале Карацев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия, номер 1 в мировом рейтинге) – Александр Зверев (Германия, 7).
В итоге на стадии 1/2 финала Россия будет представлена двумя теннисистами. Вслед за Карацевым это будет победитель российской пары Даниил Медведев – Андрей Рублев.