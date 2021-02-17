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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:02

ПСЖ разгромил "Барселону" в Лиге чемпионов

В другом матче "Ливерпуль" выиграл у клуба "РБ Лейпциг"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:1 нанесли поражение испанской "Барселоне" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Три гола в матче, прошедшем на поле "Барселоны", провел Килиан Мбаппе – на 32-й, 65-й, 85-й минутах. Также в составе ПСЖ на 70-й минуте отличился Мойзе Кин.

Единственный гол в составе "Барселоны" провел Лионель Месси, реализовав пенальти на 27-й минуте.

В другом матче игрового вечера английский "Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл немецкую команду "РБ Лейпциг". Авторы голов – Мохамед Салах (53-я минута) и Садио Мане (58).

Номинальным хозяином игры был "Лейпциг", однако матч прошел в Будапеште, поскольку из-за коронавирусных ограничений немецкие власти отказались от его проведения в Германии.

Ответные матчи в этих парах пройдут на полях ПСЖ и "Ливерпуля".

футбол Лига чемпионов УЕФА

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