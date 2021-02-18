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Осака и Брэди сыграют в финале Australian Open

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Победительница теннисного турнира Большого шлема Australian Open определился в противостоянии вышедших в финал японки Наоми Осаки и американки Дженнифер Брэди.

В полуфинале турнира Осака победила представительницу США Серену Уильямс – 6:3, 6:4. В свою очередь, Брэди взяла вех над чешской теннисисткой Каролиной Муховой – 6:4, 3:6, 6:4.

В настоящее время Осака является третьей ракеткой мира, Брэди – 24-й. Ранее соперницы на официальных турнирах встречались трижды. Счет по победам – 2-1 в пользу Осаки.

Финал пройдет в субботу.

теннис Australian Open

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