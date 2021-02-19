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Российские баскетболисты отобрались на чемпионат Европы-2022

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по баскетболу квалифицировалась на чемпионат Европы 2022 года, обыграв в Перми команду из Северной Македонии.

Результат состоявшейся в пятницу встречи - 94:77 (26:21, 25:12, 21:21, 22:23) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в игре стал форвард московского ЦСКА Джоэль Боломбой, набравший 19 очков.

Россияне в группе В поднялись на второе место. Победа над македонцами обеспечила сборной место не ниже третьего, дающего право на участие в финальной стадии Евробаскета-2022.

ЧЕ-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в Германии, Грузии, Италии и Чехии.

Джоэль Боломбой

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