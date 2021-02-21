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Чудинов вничью завершил поединок с Чилембой

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Действующий чемпион о версии WBA Российский боксер Федор Чудинов завершил вничью бой против малавийца Айзека Чилембы на бойцовском вечере в подмосковном Красногорске.

Бой, прошедший по правилам бокса, растянулся на все 10 запланированных раундов.

На счету 33-летнего Чудинова 23 победы (16 – нокаутом) в 26 поединках. Его ровесник Чилемба одержал 26 побед в 36 боях.

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