Чудинов вничью завершил поединок с Чилембой

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Действующий чемпион о версии WBA Российский боксер Федор Чудинов завершил вничью бой против малавийца Айзека Чилембы на бойцовском вечере в подмосковном Красногорске.

Бой, прошедший по правилам бокса, растянулся на все 10 запланированных раундов.

На счету 33-летнего Чудинова 23 победы (16 – нокаутом) в 26 поединках. Его ровесник Чилемба одержал 26 побед в 36 боях.