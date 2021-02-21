Чудинов вничью завершил поединок с Чилембой
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Действующий чемпион о версии WBA Российский боксер Федор Чудинов завершил вничью бой против малавийца Айзека Чилембы на бойцовском вечере в подмосковном Красногорске.
Бой, прошедший по правилам бокса, растянулся на все 10 запланированных раундов.
На счету 33-летнего Чудинова 23 победы (16 – нокаутом) в 26 поединках. Его ровесник Чилемба одержал 26 побед в 36 боях.
Российский боксер Федор Чудинов раскрыл свой план боя с малавийцем Айзеком Чилембойhttps://t.co/f5ot3i00pK pic.twitter.com/PLID6xpvlu— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 20, 2021