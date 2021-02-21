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ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб ЦСКА (Москва) переиграл соперников из "СКА-Хабаровск" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу.

Матч, проходивший в Москве, закончился со счетом 2:0. За ЦСКА отличились Ильзат Ахметов (39-я минута) и Никола Влашич (66).

Хабаровский клуб заканчивал матч в меньшинстве после удаления Владислава Брагина на 52-ой минуте.

Соперник ЦСКА в матче 1/4 финала определится с помощью жеребьевки.

ЦСКА становился обладателем Кубка России семь раз. Последнюю победу армейцы одержали в турнире в 2013 году. Лучшим достижением "СКА-Хабаровск" в Кубке России является выход в четвертьфинал в сезоне 2017/2018.

ЦСКА СКА-Хабаровск

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