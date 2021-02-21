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Месси побил рекорд по числу игр за "Барселону" в чемпионате Испании

Месси побил рекорд по числу игр за "Барселону" в чемпионате Испании
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси
Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси в 506-й раз принял участие в матче чемпионата Испании в составе "Барселоны", тем самым установив новый рекорд.

Ранее наибольшее число матчей за команду было на счету испанского игрока Хави Эрнандеса (505).

В воскресенье "Барселона" сыграла вничью с "Кадисом": матч закончился счетом 1:1. На 32-й минуте гол забил Месси, на 89-й минуте центральный полузащитник "Кадиса" Алекс Фернандес сравнял счет.

33-летний Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

Испания Лионель Месси

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