Тайгер Вудс попал в аварию

Тайгер Вудс на турнире 21 февраля Фото: Harry How / Staff via Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Всемирно известный гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Калифорнии, сообщил во вторник телеканал ABC News.

Вудс находится в тяжелом состоянии. Агент Вудса Марк Штейнберг сообщил, что его клиент получил множество повржеждений ног и ему делают операцию.

Авария произошла в 7:12 по местному времени (18:12 по Москве) на границе Роллинг Хиллз и Ранчо Палос Вердес. Кроме гольфиста в машине ехали водитель и еще один пассажир. Машина съехала в кювет и перевернулась. Все трое вылетели через лобовое стекло.

О состоянии других участников аварии пока ничего не известно.

На прошлой неделе Вудс проводил турнир в Лос-Анджелесе. Он не принимал в нем участия, потому что восстанавливался после операции на спине.