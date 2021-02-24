Тайгер Вудс попал в аварию
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Всемирно известный гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию в Калифорнии, сообщил во вторник телеканал ABC News.
Вудс находится в тяжелом состоянии. Агент Вудса Марк Штейнберг сообщил, что его клиент получил множество повржеждений ног и ему делают операцию.
Авария произошла в 7:12 по местному времени (18:12 по Москве) на границе Роллинг Хиллз и Ранчо Палос Вердес. Кроме гольфиста в машине ехали водитель и еще один пассажир. Машина съехала в кювет и перевернулась. Все трое вылетели через лобовое стекло.
О состоянии других участников аварии пока ничего не известно.
На прошлой неделе Вудс проводил турнир в Лос-Анджелесе. Он не принимал в нем участия, потому что восстанавливался после операции на спине.