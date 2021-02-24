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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:43

"Бавария" разгромила "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с крупным счетом уступили немецкой "Баварии".

Матч в Риме завершился со счетом 4:1 в пользу гостей из Германии. Ответный поединок пройдет 17 марта в Мюнхене.

В другой стартовой встрече 1/8 финала мадридский "Атлетико" уступил лондонскому "Челси" - 0:1. Гол забил Оливье Жиру. Из-за коронавирусных ограничений игра прошла в Бухаресте (Румыния).

Ответный поединок состоится 17 марта в Лондоне.

футбол Лига чемпионов Лацио Бавария

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