"Бавария" разгромила "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Лацио" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с крупным счетом уступили немецкой "Баварии".
Матч в Риме завершился со счетом 4:1 в пользу гостей из Германии. Ответный поединок пройдет 17 марта в Мюнхене.
В другой стартовой встрече 1/8 финала мадридский "Атлетико" уступил лондонскому "Челси" - 0:1. Гол забил Оливье Жиру. Из-за коронавирусных ограничений игра прошла в Бухаресте (Румыния).
Ответный поединок состоится 17 марта в Лондоне.