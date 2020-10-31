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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36

В футбольном клубе "Лацио" выявили вспышку коронавируса

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В римском "Лацио" выявлены заболевшие COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба футбольного клуба.

Как рассказали в пресс-службе, по результатам теста, проведенного накануне, у некоторых игроков был выявлен коронавирус. В воскресенье команда пройдет второе тестирование. Зараженные отправлены на карантин, отметили в клубе.

"Лацио" является соперником петербургского "Зенита" по групповом турниру Лиги чемпионов.

футбол Лацио Зенит Лига чемпионов УЕФА Коронавирус

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