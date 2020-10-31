В футбольном клубе "Лацио" выявили вспышку коронавируса
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В римском "Лацио" выявлены заболевшие COVID-19, сообщает в субботу пресс-служба футбольного клуба.
Как рассказали в пресс-службе, по результатам теста, проведенного накануне, у некоторых игроков был выявлен коронавирус. В воскресенье команда пройдет второе тестирование. Зараженные отправлены на карантин, отметили в клубе.
"Лацио" является соперником петербургского "Зенита" по групповом турниру Лиги чемпионов.