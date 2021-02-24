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Российским легкоатлетам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 в помещении

Российским легкоатлетам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 в помещении
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года пройдет без участия россиян. Им не выдали статус нейтральных спортсменов.

"Всероссийская федерация легкой атлетики сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдет в начале марта в Польше", - говорится в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в среду.

В федерации подчеркнули, что возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на Совете WA (Международной легкоатлетической ассоциации) 17-18 марта, "но не ранее".

"Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях", - отмечается там же.

Чемпионат Европы 2021 года по легкой атлетике в помещении пройдет с 5 по 7 марта в польском городе Торуни.

легкая атлетика

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