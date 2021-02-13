Иванов покинул пост главы ВФЛА

Исполнять обязанности президента организации будет олимпийская чемпионка Ирина Привалова

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Возглавивший в ноябре 2020 года Всероссийскую федерацию легкой атлетики Петр Иванов покинул свой пост.

"Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что президент ВФЛА Петр Иванов слагает с себя полномочия президента ВФЛА в соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и передает полномочия по управлению федерацией первому вице-президенту Ирине Приваловой", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

Федерация объясняет: уход Иванова связан с декабрьским решением CAS. Он входит в круг лиц, которым на два года запрещено занимать такую должность, как президент ВФЛА.

Предшественником Иванова на посту главы ВФЛА был Евгений Юрченко, который занял должность 28 февраля 2020 года. 13 июля Юрченко написал заявление об уходе в отставку. В августе стало известно, что Юрченко будет исполняющим обязанности президента ВФЛА до 30 ноября.

В последний день осени состоялась отчетно-выборная конференция, 56 участников которой проголосовали за Иванова. Привалова тогда получила 7 голосов. 10 голосов досталось спортивному менеджеру Михаилу Гусеву.

Иванов является генеральным директором АО "Скоростные магистрали", которая является дочерней компанией ОАО "РЖД", отвечающей за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание высокоскоростных магистралей (ВСМ). Также он возглавляет Федерацию триатлона России.