"Аталанта" в меньшинстве без Миранчука уступила "Реалу" в ЛЧ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты итальянской "Аталанты" потерпели домашнее поражение от мадридского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи – 1:0 в пользу "Реала", гол на 86-й минуте провел Ферлан Менди.

"Аталанта" с 17-й минуты играла в меньшинстве: прямую красную карточку получил Ремо Фройлер.

Российский полузащитник Алексей Миранчук на поле не выходил, оставшись в запасе.

В другом матче игрового вечера английский "Манчестер Сити" со счетом 2:0 победил немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах). На 29-й минуте отличился Бернарду Силва, на 65-й – Габиэл Жезус.

Хозяевами поля были футболисты "Боруссии", однако принимали соперника они в Будапеште: из-за коронавирусных ограничений немецкие власти отказались от его проведения в Германии.

Ответные матчи в этих парах пройдут 16 марта.