Акинфеев изолирован от ЦСКА из-за недомогания с признаками ОРВИ

Ранее СМИ сообщали, что у него коронавирус

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - У вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева выявлены симптомы ОРВИ, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"После кубкового матча со "СКА-Хабаровск" капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ", - говорится в сообщении.

Армейский клуб отмечает, что вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования.

Ранее в четверг СМИ сообщали, что у Акинфеева выявлен коронавирус, в связи с чем он пропустит ближайший матч чемпионата России против московского "Локомотива".

В свою очередь, президент ФК "Урал" Григорий Иванов заявил, что клуб в связи с Акинфеевым вынужден вернуть москвичам арендованного у них голкипера Илью Помазуна.

"ЦСКА отозвал Помазуна. Это их право. Сказали, что Игорь Акинфеев заболел. Не знаю, коронавирус это или нет. Желаю ему здоровья", - приводит слова Иванова "Спорт-Экспресс".

В пятницу возобновляется сезон в Российской премьер-лиге, прерванный на зимний перерыв.