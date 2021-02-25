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Александр Алаев избран президентом Футбольной национальной лиги

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев возглавил Футбольную национальную лигу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РФС.

Выборы президента ФНЛ прошли в Москве в четверг в рамках заседания общего собрания ФНЛ.

В свою очередь, как сообщила пресс-служба РПЛ, за кандидатуру Алаева проголосовали 19 клубов из 22.

"Согласно Уставу ФНЛ, срок полномочий Александра Алаева на посту президента лиги составляет четыре года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выборы прошли в соответствии избирательным регламентом РФС.

На посту главы ФНЛ Алаев сменил Игоря Ефремова, покинувшего должность в декабре 2020 года.

футбол ФНЛ

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