Ефремов покинул пост главы Футбольной национальной лиги

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Игорь Ефремов подал в отставку с поста президента Футбольной национальной лиги, сообщает пресс-служба ФНЛ.

"Футбольная национальная лига от всей души благодарит Игоря Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Лига также сообщает, что согласно ее уставу, исполняющим обязанности президента до выборов нового руководителя будет исполнительный директор Иван Шабанов.

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.

ФНЛ является вторым по статусу дивизионом отечественного футбола.