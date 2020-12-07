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Ефремов покинул пост главы Футбольной национальной лиги

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Игорь Ефремов подал в отставку с поста президента Футбольной национальной лиги, сообщает пресс-служба ФНЛ.

"Футбольная национальная лига от всей души благодарит Игоря Викторовича за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.

Лига также сообщает, что согласно ее уставу, исполняющим обязанности президента до выборов нового руководителя будет исполнительный директор Иван Шабанов.

Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года.

ФНЛ является вторым по статусу дивизионом отечественного футбола.

футбол Футбольная национальная лига ФНЛ

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