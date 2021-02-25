Большунов стал четвертым в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Норвежцы заняли весь пьедестал

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские лыжники остались без медалей в спринте на стартовавшем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира-2021.

Весь пьедестал по итогам финального забега заняли представители Норвегии. Золото завоевал Йоханнес Клебо. Второе и третье места соответственно заняли Эрик Вальнес и Хавард Тагбол.

Россиянин Александр Большунов финишировал четвертым, его соотечественник Сергей Устюгов – пятым.

В женском спринте россиянки до решающего забега не добрались. Золото здесь завоевала шведка Йонна Сундлинг, серебро – норвежка Майкен Касперсон Фалла, бронзу – словенка Анамария Лампич.

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.