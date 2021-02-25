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"Спартак" и Промес подписали контракт на 3,5 года

Футболист успешно прошел медобследование

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Квинси Промес в четверг заключил соглашение с московским футбольным клубом "Спартак".

"Сегодня 29-летний голландец успешно прошел в Москве углубленный медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на 3,5 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Стоимость трансфера голландца Квинси Промеса из амстердамского "Аякса" в московский "Спартак" составила 8,5 млн евро, заявил управляющий директор "красно-белых" Евгений Мележиков на пресс-конференции.

"Что касается суммы, то она такая, как заявил "Аякс" – 8,5 млн евро. Про бонусы не буду говорить, но они зависят от выступления команды в целом", - сказал Мележиков.

Промес, ранее выступавший за "Спартак", перешел в московский клуб из амстердамского "Аякса". Накануне оба клуба объявили о договоренностях по трансферу игрока, однако перед подписанием контракта футболист должен был пройти медосмотр.

Промес играл за "Спартак" с 2014 по 2018 год, выиграл в составе команды чемпионат и Суперкубок России, признавался лучшим футболистом России. Затем он перешел в испанскую "Севилью", а оттуда – в "Аякс".

футбол ФК Спартак

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