Вернувшийся в "Спартак" Промес назвал раздутой СМИ историю с поножовщиной

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник Квинси Промес, которого причисляют к участию поножовщине в Голландии, заявил, что инцидент не отразится на его выступлении за московский "Спартак", контракт с которым он подписал в четверг.

"Эти обвинения ложные и не касаются футбола. В Нидерландах живут мои родители, там мой дом. СМИ раздули этот скандал. Я люблю футбол, Нидерланды и постоянно буду возвращаться туда", - сказал 29-летний голландец на пресс-конференции в четверг.

Ранее сообщалось, что Промес подозревается в причастности к драке с поножовщиной у себя на родине и может быть осужден и получить тюремный срок.

В четверг Промес вернулся в "Спартак", за который выступал с 2014 по 2018 годы. 29-летний футболист подписал с москвичами контракт сроком на 3,5 года.

В 2017 году выиграл с "красно-белыми" чемпионат России и Суперкубок страны.

Позже Промес перешел в испанскую "Севилью", а оттуда - в амстердамский "Аякс".