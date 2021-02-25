Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46

"Валенсия" разгромила "Зенит" в Евролиге

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" с крупным счетом уступил испанской "Валенсии" в домашнем матче 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, которая прошла на петербургской "Сибур Арене" в четверг, завершилась поражением "Зенита" со счетом 62:91 (19:22, 22:22, 9:18, 12:29).

"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги (15 побед, 10 поражений). "Валенсия" располагается на 10-й строчке (14-12). Лидирует "Барселона" (18-7). Московский ЦСКА - второй (16-8).

Согласно формату, после завершения регулярного чемпионата (34 раунда) борьбу продолжит восьмерка сильнейших.

баскетбол Евролига

Новости по теме

Новости

Акинфеев изолирован от ЦСКА из-за недомогания с признаками ОРВИ

Большунов за инцидент с Мяки отделался испытательным сроком и штрафом

"Аталанта" в меньшинстве без Миранчука уступила "Реалу" в ЛЧ

"Аталанта" в меньшинстве без Миранчука уступила "Реалу" в ЛЧ

МОК начнет переговоры с австралийским Брисбеном о проведении летних ОИ-2032

Буффон признан лучшим вратарем мира с 1987 года по версии IFFHS

Экс-партнер Панарина по "Витязю" опроверг факт избиения им девушки

"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"

"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"

Российским легкоатлетам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 в помещении

Российским легкоатлетам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 в помещении

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Что случилось этой ночью: среда, 24 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');