"Валенсия" разгромила "Зенит" в Евролиге
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" с крупным счетом уступил испанской "Валенсии" в домашнем матче 26-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, которая прошла на петербургской "Сибур Арене" в четверг, завершилась поражением "Зенита" со счетом 62:91 (19:22, 22:22, 9:18, 12:29).
"Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги (15 побед, 10 поражений). "Валенсия" располагается на 10-й строчке (14-12). Лидирует "Барселона" (18-7). Московский ЦСКА - второй (16-8).
Согласно формату, после завершения регулярного чемпионата (34 раунда) борьбу продолжит восьмерка сильнейших.